"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 ноября

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Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

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В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

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