Укрзалізниця переводить продаж квитків на поїзд “Київ — Варшава” повністю в онлайн

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 26287 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 123511 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 118853 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 151644 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 178861 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 217428 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 220566 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 442474 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 231835 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197586 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 104535 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 104433 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 106555 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 96744 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 105613 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 123485 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 442471 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 396880 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 606744 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 731481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 10581 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 31013 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 98334 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 133795 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 217455 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Укрзалізниця переводить продаж квитків на поїзд “Київ — Варшава” повністю в онлайн

Укрзалізниця переводить продаж квитків на поїзд “Київ — Варшава” повністю в онлайн

Київ • УНН

 • 499982 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Від сьогодні, 10 листопада, Укрзалізниця переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ — Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу АТ “Укрзалізниця”.

Деталі

Укрзалізниця наростила обсяги міжнародних перевезень у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення в 9 разів, запустивши 5 нових сполучень до Європи. При цьому найпопулярнішим лишається прямий рейс “Київ — Варшава”. На нього хоч і збільшено пропозицію місць у 2,5 рази, спостерігається дефіцит: обмеженою є кількість вагонів габариту RIC, які можуть із перестановкою колісних пар прямувати до польської столиці.

Разом із тим почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки «з рук» чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів.

Щоб цього уникнути й забезпечити максимальну прозорість, Укрзалізниця з 10 листопада запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на “варшавський” потяг.

З 10 листопада продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим. Принагідно нагадаємо, що продаж квитків міжнародного сполучення зручно доступний і в мобільному додатку Укрзалізниці.

Касири в старому “ручному” форматі ці квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та «полювати» на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів.

Продаж квитків онлайн на напрямки “Київ — Варшава” та “Варшава — Київ” відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд “Київ — Варшава — Київ” онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення.

Додамо

З України здійснили перший пробний рейс потяга на відновленій ділянці залізниці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй (Румунія). Незабаром маршрут запрацює повноцінно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,466.40
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.50
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,854.05