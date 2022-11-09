Укрзалізниця переводить продаж квитків на поїзд “Київ — Варшава” повністю в онлайн

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Укрзалізниця наростила обсяги міжнародних перевезень у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення в 9 разів, запустивши 5 нових сполучень до Європи. При цьому найпопулярнішим лишається прямий рейс “Київ — Варшава”. На нього хоч і збільшено пропозицію місць у 2,5 рази, спостерігається дефіцит: обмеженою є кількість вагонів габариту RIC, які можуть із перестановкою колісних пар прямувати до польської столиці.

Разом із тим почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки «з рук» чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів.

Щоб цього уникнути й забезпечити максимальну прозорість, Укрзалізниця з 10 листопада запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на “варшавський” потяг.

З 10 листопада продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим. Принагідно нагадаємо, що продаж квитків міжнародного сполучення зручно доступний і в мобільному додатку Укрзалізниці.

Касири в старому “ручному” форматі ці квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та «полювати» на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів.

Продаж квитків онлайн на напрямки “Київ — Варшава” та “Варшава — Київ” відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд “Київ — Варшава — Київ” онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення.

Додамо

З України здійснили перший пробний рейс потяга на відновленій ділянці залізниці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй (Румунія). Незабаром маршрут запрацює повноцінно.