Укрзализныця переводит продажу билетов на поезд "Киев - Варшава" полностью в онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, 10 ноября, Укрзализныця переводит полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 “Киев — Варшава”, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО “Укрзализныця”.
Детали
Укрзализныця нарастила объемы международных перевозок по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения в 9 раз, запустив 5 новых поездов в Европу. При этом самым популярным остается прямой рейс “Киев — Варшава”. На него хоть и увеличено предложение мест в 2,5 раза, наблюдается дефицит: ограничено количество вагонов габарита RIC, которые могут с перестановкой колесных пар направляться в польскую столицу.
Вместе с тем участились случаи, когда наши пассажиры становятся жертвами мошенников-спекулянтов, перепродающих билеты «с рук» или в социальных сетях на своих страницах. Кроме того, обнаружены случаи поддельных проездных документов.
Чтобы этого избежать и обеспечить максимальную прозрачность, Укрзализныця с 10 ноября вводит ряд мер по упорядочению продажи билетов на “варшавский” поезд.
С 10 ноября продажа билетов варшавского направления переводится полностью в онлайн-режим. Кстати напомним, что продажа билетов международного сообщения удобно доступна и в мобильном приложении Укрзализныци.
Кассиры в старом “ручном” формате эти билеты не будут реализовываться: не нужно будет стоять в очередях и «охотиться» на билеты, а в прозрачном онлайн-канале железная дорога будет иметь возможность отслеживать и блокировать спекулянтов.
Продажа билетов онлайн на направления “Киев — Варшава” и “Варшава — Киев” будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях.
Количество билетов, которые можно приобрести на поезд “Киев — Варшава — Киев” онлайн в одни руки, будет ограничено 4 билетами на один заказ.
Добавим
Из Украины совершили первый пробный рейс поезда на восстановленном участке железной дороги Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй (Румыния). В скором времени маршрут заработает полноценно.