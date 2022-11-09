Укрзализныця переводит продажу билетов на поезд "Киев - Варшава" полностью в онлайн

Детали

Укрзализныця нарастила объемы международных перевозок по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения в 9 раз, запустив 5 новых поездов в Европу. При этом самым популярным остается прямой рейс “Киев — Варшава”. На него хоть и увеличено предложение мест в 2,5 раза, наблюдается дефицит: ограничено количество вагонов габарита RIC, которые могут с перестановкой колесных пар направляться в польскую столицу.

Вместе с тем участились случаи, когда наши пассажиры становятся жертвами мошенников-спекулянтов, перепродающих билеты «с рук» или в социальных сетях на своих страницах. Кроме того, обнаружены случаи поддельных проездных документов.

Чтобы этого избежать и обеспечить максимальную прозрачность, Укрзализныця с 10 ноября вводит ряд мер по упорядочению продажи билетов на “варшавский” поезд.

С 10 ноября продажа билетов варшавского направления переводится полностью в онлайн-режим. Кстати напомним, что продажа билетов международного сообщения удобно доступна и в мобильном приложении Укрзализныци.

Кассиры в старом “ручном” формате эти билеты не будут реализовываться: не нужно будет стоять в очередях и «охотиться» на билеты, а в прозрачном онлайн-канале железная дорога будет иметь возможность отслеживать и блокировать спекулянтов.

Продажа билетов онлайн на направления “Киев — Варшава” и “Варшава — Киев” будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях.

Количество билетов, которые можно приобрести на поезд “Киев — Варшава — Киев” онлайн в одни руки, будет ограничено 4 билетами на один заказ.

Добавим

Из Украины совершили первый пробный рейс поезда на восстановленном участке железной дороги Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй (Румыния). В скором времени маршрут заработает полноценно.