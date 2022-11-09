З України на відновленій залізниці здійснили пробний рейс до Румунії

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"Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів-Ділове-Валя-Вішеулуй. Укрзалізниця вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком", - ідеться у повідомленні.

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За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, залізничне сполучення між Україною та Румунією планують відкрити на початку грудня.

"Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3. Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці", - зазначив Кубраков.

Укрзалізниця планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

Нагадаємо

Укрзалізниця почала продавати квитки на чотири нові потяги міжнародного сполучення.