Из Украины на восстановленной железной дороге совершили пробный рейс в Румынию

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"Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение на участке Рахов - Делово - Валя - Вишеулуй. Укрзализныця уже осуществила первый пробный заезд по данному направлению", - говорится в сообщении.

Детали

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, железнодорожное сообщение между Украиной и Румынией планируют открыть в начале декабря.

"Маршрутом будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ГПКр-3. Чистое время в пути от Рахова до румынской Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур. Пограничный и таможенный контроль будет осуществляться на борту поезда при посадке", - подчеркнул министр.

Укрзализныця планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Напомним

Укрзализныця начала продавать билеты на четыре новых поезда международного сообщения.