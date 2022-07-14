"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд во Львов

Детали

Эвакуационный поезд на 14 июля:

•16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Дополнение

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса, Укрзализныця добавила вагоны к эвакуационному поезду из Покровска.