"Укрзализныця" назначила 28 дополнительных эвакуационных рейсов на 9 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. АО "Укрзализныця" объявила о 28 дополнительных эвакуационных рейсов на 9 апреля. Об этом сообщает УНН.
Поезда для эвакуации населения будут курсировать в таком движении:
Краматорск:
11:00 - № 7842 Краматорск - Лозовая
13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов
14:00 - № 7844 Краматорск - Лозовая
16:00 - № 276/275 Краматорск - Черновцы
17:00 - № 278/277 Краматорск - Тернополь {1
Покровск:
10:00 - № 240/239 Покровск - Тернополь
12:30 - № 7933 Покровск - Пятихатки
14:30 - № 7935 Покровск - Пятихатки
15:30 - № 7937 Покровск - Пятихатки
16:30 - № 7939 Покровск - Пятихатки
16:30 - № 234/233 Покровск - Чоп
17:30 - № 225/226 Покровск - Черновцы
Львов:
15:00 - № 274/273 Львов - Полтава Южн
17:02 - № 814/813 Львов - Хелм
19:30 - № 278/277 Львов - Полтава Южн
21:00 - № 276/275 Львов - Полтава Южн {1
Другие:
04:00 - № 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс.
11:30 - № 229/230 Харьков-Пасс. - Ужгород
18:00 - № 7827 Лозовая - Киев-Пас.
21:30 - № 236/235 Черновцы - Киев-Пасс.
21:52 - № 7616 Ягодин - Хелм
22:32 - № 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
23:30 - №234/233 Чоп - Днепр
Просмотреть курсируют пассажирские перевозки во время войны можно зассылкой.