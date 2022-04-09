"Укрзализныця" назначила 28 дополнительных эвакуационных рейсов на 9 апреля

Поезда для эвакуации населения будут курсировать в таком движении:

Краматорск:

11:00 - № 7842 Краматорск - Лозовая

13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов

14:00 - № 7844 Краматорск - Лозовая

16:00 - № 276/275 Краматорск - Черновцы

17:00 - № 278/277 Краматорск - Тернополь {1

Покровск:

10:00 - № 240/239 Покровск - Тернополь

12:30 - № 7933 Покровск - Пятихатки

14:30 - № 7935 Покровск - Пятихатки

15:30 - № 7937 Покровск - Пятихатки

16:30 - № 7939 Покровск - Пятихатки

16:30 - № 234/233 Покровск - Чоп

17:30 - № 225/226 Покровск - Черновцы

Львов:

15:00 - № 274/273 Львов - Полтава Южн

17:02 - № 814/813 Львов - Хелм

19:30 - № 278/277 Львов - Полтава Южн

21:00 - № 276/275 Львов - Полтава Южн {1

Другие:

04:00 - № 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс.

11:30 - № 229/230 Харьков-Пасс. - Ужгород

18:00 - № 7827 Лозовая - Киев-Пас.

21:30 - № 236/235 Черновцы - Киев-Пасс.

21:52 - № 7616 Ягодин - Хелм

22:32 - № 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

23:30 - №234/233 Чоп - Днепр

Просмотреть курсируют пассажирские перевозки во время войны можно зассылкой.