"Укрзалізниця" призначила 28 додаткових евакуаційних рейсів на 9 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. АТ "Укрзалізниця" оголосила про 28 додаткових евакуаційних рейсів на 9 квітня. Про це повідомляє УНН.
Поїзди для евакуації населення будуть курсувати в такому русі:
Краматорськ:
11:00 – № 7842 Краматорськ – Лозова
13:00 – № 274/273 Краматорськ – Львів
14:00 – № 7844 Краматорськ – Лозова
16:00 – № 276/275 Краматорськ – Чернівці
17:00 – № 278/277 Краматорськ – Тернопіль
Покровськ:
10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль
12:30 – № 7933 Покровськ – П’ятихатки
14:30 – № 7935 Покровськ – П’ятихатки
15:30 – № 7937 Покровськ – П’ятихатки
16:30 – № 7939 Покровськ – П’ятихатки
16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп
17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці
Львів:
15:00 – № 274/273 Львів – Полтава Півд
17:02 – № 814/813 Львів – Хелм
19:30 – № 278/277 Львів – Полтава Півд
21:00 – № 276/275 Львів – Полтава Півд
Інші:
04:00 – № 229/230 Ужгород – Харьків-Пас.
11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
18:00 – № 7827 Лозова – Київ-Пас.
21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ-Пас.
21:52 – № 7616 Ягодин – Хелм
22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро
Переглянути як курсують пасажирські перевезення під час війни можна за посиланням.