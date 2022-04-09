"Укрзалізниця" призначила 28 додаткових евакуаційних рейсів на 9 квітня

Поїзди для евакуації населення будуть курсувати в такому русі:

Краматорськ:

11:00 – № 7842 Краматорськ – Лозова

13:00 – № 274/273 Краматорськ – Львів

14:00 – № 7844 Краматорськ – Лозова

16:00 – № 276/275 Краматорськ – Чернівці

17:00 – № 278/277 Краматорськ – Тернопіль

Покровськ:

10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль

12:30 – № 7933 Покровськ – П’ятихатки

14:30 – № 7935 Покровськ – П’ятихатки

15:30 – № 7937 Покровськ – П’ятихатки

16:30 – № 7939 Покровськ – П’ятихатки

16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп

17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці

Львів:

15:00 – № 274/273 Львів – Полтава Півд

17:02 – № 814/813 Львів – Хелм

19:30 – № 278/277 Львів – Полтава Півд

21:00 – № 276/275 Львів – Полтава Півд

Інші:

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харьків-Пас.

11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

18:00 – № 7827 Лозова – Київ-Пас.

21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ-Пас.

21:52 – № 7616 Ягодин – Хелм

22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро

Переглянути як курсують пасажирські перевезення під час війни можна за посиланням.