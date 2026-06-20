Укрзализныця предупредила о задержках международных поездов из Польши из-за проблем с энергоснабжением

Укрзализныця сообщила о задержках международных поездов, следующих из польских городов Хелм и Перемышль в Украину. Причиной стали перебои в работе энергетической инфраструктуры на польской железной дороге, пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

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По данным перевозчика, проблемы на польской стороне привели к задержкам отдельных поездов, следующих из Варшавы в Хелм и Перемышль. Чтобы пассажиры не потеряли пересадки на украинские рейсы, Укрзализныця и польский перевозчик PKP Intercity договорились обеспечить стыковку поездов.

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В связи с этим международные поезда формирования Укрзализныци будут отправляться из Хелма и Перемышля с задержкой ориентировочно до 2,5-3 часов.

Пассажиров просят следить за обновлениями

В Укрзализныце извинились за неудобства и призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и информацией о движении поездов.

Если поездка предусматривает дальнейшую пересадку уже на территории Украины, пассажирам рекомендуют сообщить об этом поездной бригаде или обратиться через обратную связь в приложении перевозчика.

В компании также отметили, что постараются сократить отставание от графика на украинской территории там, где это позволят инфраструктурные возможности и ситуация с безопасностью.

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