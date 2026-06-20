Укрзализныця предупредила о задержках международных поездов из Польши из-за проблем с энергоснабжением
Киев • УНН
Укрзализныця сообщила о задержках международных поездов из Хелма и Перемышля из-за перебоев в энергоснабжении на польской железной дороге. Отправления будут задерживаться до 2,5-3 часов, пассажиров просят следить за объявлениями.
Укрзализныця сообщила о задержках международных поездов, следующих из польских городов Хелм и Перемышль в Украину. Причиной стали перебои в работе энергетической инфраструктуры на польской железной дороге, пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Подробности
По данным перевозчика, проблемы на польской стороне привели к задержкам отдельных поездов, следующих из Варшавы в Хелм и Перемышль. Чтобы пассажиры не потеряли пересадки на украинские рейсы, Укрзализныця и польский перевозчик PKP Intercity договорились обеспечить стыковку поездов.
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В связи с этим международные поезда формирования Укрзализныци будут отправляться из Хелма и Перемышля с задержкой ориентировочно до 2,5-3 часов.
Пассажиров просят следить за обновлениями
В Укрзализныце извинились за неудобства и призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и информацией о движении поездов.
Если поездка предусматривает дальнейшую пересадку уже на территории Украины, пассажирам рекомендуют сообщить об этом поездной бригаде или обратиться через обратную связь в приложении перевозчика.
В компании также отметили, что постараются сократить отставание от графика на украинской территории там, где это позволят инфраструктурные возможности и ситуация с безопасностью.
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