Поезд "Бессарабия" с 28 июня будет ежедневно курсировать между Киевом и Кишиневом

Дорога от Украины до Молдовы и обратно домой станет удобнее – с 28 июня ежедневно будет курсировать поезд «Бессарабия» по маршруту Киев-Кишинев, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

После долгих переговоров и совместной работы с руководством CFM дорога от Украины до Молдовы и обратно домой станет удобнее. Ведь не будет необходимости в сложном планировании под график поезда, который ходит через день. С 28 июня ежедневно будет курсировать поезд «Бессарабия» по маршруту Киев-Кишинев. Более того: мы скорректировали время отправления поезда из Кишинева и сделали его более комфортным для пассажиров, у которых есть пересадки. С 29 июня выезд из Кишинева будет в 19:52, вместо 17:42 – говорится в сообщении.

Как сообщили в УЗ, поезд имеет в составе плацкартные и купейные вагоны. В частности, с 28 июня в первый рейс отправится новый детский вагон. Он оборудован всем необходимым, чтобы путешествие с малышами было максимально легким и приятным. Это важно, ведь этот маршрут часто выбирают семьи с детьми, планируя поездки в другие страны.

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