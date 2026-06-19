Поезд "Бессарабия" с 28 июня будет ежедневно курсировать между Киевом и Кишиневом
Киев • УНН
С 28 июня поезд "Бессарабия" будет курсировать ежедневно по маршруту Киев-Кишинев. Время отправления из Кишинева изменено на 19:52 для более удобных пересадок.
Дорога от Украины до Молдовы и обратно домой станет удобнее – с 28 июня ежедневно будет курсировать поезд «Бессарабия» по маршруту Киев-Кишинев, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
После долгих переговоров и совместной работы с руководством CFM дорога от Украины до Молдовы и обратно домой станет удобнее. Ведь не будет необходимости в сложном планировании под график поезда, который ходит через день. С 28 июня ежедневно будет курсировать поезд «Бессарабия» по маршруту Киев-Кишинев. Более того: мы скорректировали время отправления поезда из Кишинева и сделали его более комфортным для пассажиров, у которых есть пересадки. С 29 июня выезд из Кишинева будет в 19:52, вместо 17:42
Как сообщили в УЗ, поезд имеет в составе плацкартные и купейные вагоны. В частности, с 28 июня в первый рейс отправится новый детский вагон. Он оборудован всем необходимым, чтобы путешествие с малышами было максимально легким и приятным. Это важно, ведь этот маршрут часто выбирают семьи с детьми, планируя поездки в другие страны.
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