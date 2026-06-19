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Поезд "Бессарабия" с 28 июня будет ежедневно курсировать между Киевом и Кишиневом

Киев • УНН

 • 1820 просмотра

С 28 июня поезд "Бессарабия" будет курсировать ежедневно по маршруту Киев-Кишинев. Время отправления из Кишинева изменено на 19:52 для более удобных пересадок.

Поезд "Бессарабия" с 28 июня будет ежедневно курсировать между Киевом и Кишиневом

Дорога от Украины до Молдовы и обратно домой станет удобнее – с 28 июня ежедневно будет курсировать поезд «Бессарабия» по маршруту Киев-Кишинев, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

После долгих переговоров и совместной работы с руководством CFM дорога от Украины до Молдовы и обратно домой станет удобнее. Ведь не будет необходимости в сложном планировании под график поезда, который ходит через день. С 28 июня ежедневно будет курсировать поезд «Бессарабия» по маршруту Киев-Кишинев. Более того: мы скорректировали время отправления поезда из Кишинева и сделали его более комфортным для пассажиров, у которых есть пересадки. С 29 июня выезд из Кишинева будет в 19:52, вместо 17:42

– говорится в сообщении.

Как сообщили в УЗ, поезд имеет в составе плацкартные и купейные вагоны. В частности, с 28 июня в первый рейс отправится новый детский вагон. Он оборудован всем необходимым, чтобы путешествие с малышами было максимально легким и приятным. Это важно, ведь этот маршрут часто выбирают семьи с детьми, планируя поездки в другие страны.

Между Днепром и Харьковом запускают новый поезд17.06.26, 10:58 • 2931 просмотр

Антонина Туманова

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