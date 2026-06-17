Между Днепром и Харьковом запускают новый поезд
Киев • УНН
С 19 июня начнет курсировать региональный рейс №854/853, который будет преодолевать маршрут за четыре часа. Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци.
Между Днепром и Харьковом запускают новый поезд, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.
Прямое сообщение между Днепром и Харьковом: Укрзализныця запускает новый региональный поезд
В компании отметили, что улучшают сообщение между областными центрами Украины и возвращают "важный маршрут в обновленном формате".
Отныне доехать из Днепра в Харьков и обратно, как сообщается, можно новым региональным рейсом №854/853 Днепр - Харьков - Днепр.
"Четыре часа в пути из Днепра в Харьков, несколько часов для решения своих дел и возвращение в тот же день - преимущества очевидны", - говорится в сообщении.
Запускают новый региональный рейс с 19 июня.
Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29. Обратно поезд №853 будет отправляться из Харькова в тот же день в 15:30, прибытие в Днепр в 19:41.
На маршруте предусмотрены следующие остановки: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа, Харьков.
Билеты на поезда №854 Днепр - Харьков и №853 Харьков - Днепр, как указано, уже доступны в приложении УЗ в разделе "Дальние".
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