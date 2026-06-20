«Укрзализныця» увеличит количество детских вагонов до 16 с началом летнего графика

С началом действия летнего графика движения 28 июня количество детских вагонов в поездах Укрзализныци увеличится с 13 до 16. В настоящее время компания уже завершила обкатку двух новых вагонов, а еще один должен выйти с завода на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

В УЗ отметили, что расширить парк детских вагонов удалось благодаря сотрудничеству с Visa. За последние три месяца партнеры модернизировали и подготовили шесть таких вагонов. По данным перевозчика, детские вагоны имеют самый высокий уровень одобрения среди пассажиров.

Новые маршруты с детскими вагонами

В настоящее время детские вагоны курсируют по маршрутам Харьков – Ивано-Франковск, Харьков – Ясиня, Харьков – Ужгород, Одесса – Ясиня, Днепр – Трускавец, Киев – Ужгород, Киев – Рахов и Киев – Кишинев.

С 28 июня такие вагоны также появятся в поездах Харьков – Холм, Харьков – Черновцы и Киев – Кишинев ("Бессарабия").

К поездке в детских вагонах допускаются только пассажиры с детьми. Для самых маленьких путешественников предусмотрены пеленальные столики, подогреватели детского питания, манежи, детское постельное белье, игровые элементы, настольные игры и вечерние аудиосказки. Все вагоны оборудованы кондиционерами и имеют специальное детское меню.

Поезд "Бессарабия" с 28 июня будет ежедневно курсировать между Киевом и Кишиневом