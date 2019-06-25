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"Укрзализныця" начала сдавать в аренду недвижимость под офисы, магазины и кафе

Киев • УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. “Укрзализныця” планирует сдавать в аренду более 30 объектов недвижимости под офисы, магазины и кафе. Соответствующие тендеры размещены на сайте Рrozorro, передает УНН.

"Укрзализныця" начала сдавать в аренду недвижимость под офисы, магазины и кафе

Всего таких объектов “Укрзализныци” на сайте онлайн-платформы размещено 33 Среди них, в частности, часть трехэтажного здания административного корпуса первого этажа и подвала для размещения офисных и санитарно-бытовых помещений по начальной цене реализации около 26 тыс. грн.

Также среди предложений есть часть нежилого помещения, встроенного в первый этаж жилого дома — кафе “Вишенка” по цене 12,3 тыс. грн.

Кроме того, УЗ предлагает взять в аренду часть нежилого встроенного помещения на первом этаже жилого дома — здание магазина № 71 с крыльцами “а1”, “а2” и навесом “а” для ведения торговой деятельности или размещения кафе. Начальная цена лота составляет 12,3 тыс. грн.

По словам председателя правления АО “Укрзализныця” Евгения Кравцова, соответствующие меры УЗ не проводила более 3 лет, хотя компания является одним из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине.

Напомним, 12 июня правительство приняло проект распоряжения “О согласовании Стратегии акционерного общества” Украинская железная дорога “2019-2023 годы”.

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