"Укрзализныця" начала сдавать в аренду недвижимость под офисы, магазины и кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. “Укрзализныця” планирует сдавать в аренду более 30 объектов недвижимости под офисы, магазины и кафе. Соответствующие тендеры размещены на сайте Рrozorro, передает УНН.
Всего таких объектов “Укрзализныци” на сайте онлайн-платформы размещено 33 Среди них, в частности, часть трехэтажного здания административного корпуса первого этажа и подвала для размещения офисных и санитарно-бытовых помещений по начальной цене реализации около 26 тыс. грн.
Также среди предложений есть часть нежилого помещения, встроенного в первый этаж жилого дома — кафе “Вишенка” по цене 12,3 тыс. грн.
Кроме того, УЗ предлагает взять в аренду часть нежилого встроенного помещения на первом этаже жилого дома — здание магазина № 71 с крыльцами “а1”, “а2” и навесом “а” для ведения торговой деятельности или размещения кафе. Начальная цена лота составляет 12,3 тыс. грн.
По словам председателя правления АО “Укрзализныця” Евгения Кравцова, соответствующие меры УЗ не проводила более 3 лет, хотя компания является одним из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине.
Напомним, 12 июня правительство приняло проект распоряжения “О согласовании Стратегии акционерного общества” Украинская железная дорога “2019-2023 годы”.