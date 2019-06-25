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"Укрзалізниця" почала здавати в оренду нерухомість під офіси, магазини і кафе

Київ • УНН

 • 11073 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. “Укрзалізниця” планує здавати в оренду понад 30 об’єктів нерухомості під офіси, магазини і кафе. Відповідні тендери розміщені на сайті Рrozorro, передає УНН.

"Укрзалізниця" почала здавати в оренду нерухомість під офіси, магазини і кафе

Усього таких об’єктів “Укрзалізниці” на сайті онлайн-платформи розміщено 33. Серед них, зокрема, частина триповерхової будівлі адміністративного корпусу першого поверху та підвалу для розміщення офісних та санітарно-побутових приміщень за початковою ціною реалізації близько 26 тис. грн.

Також серед пропозицій є частина нежитлового приміщення, вбудованого в перший поверх житлового будинку — кафе “Вишенка” за ціною 12,3 тис. грн.

Крім того, УЗ пропонує взяти в оренду частину нежитлового вбудованого приміщення на першому поверсі житлового будинку — будівля магазину № 71 з ганками “а1”, “а2” та навісом “а” для ведення торговельної діяльності або розміщення кафе. Початкова ціна лоту становить 12,3 тис. грн.

За словами голови правління АТ “Укрзалізниця” Євгена Кравцова, відповідні заходи УЗ не проводила понад 3 років, хоча компаніє є одним з найбільших власників рухомого і нерухомого майна в Україні.

Нагадаємо, 12 червня уряд ухвалив проект розпорядження “Про погодження Стратегії акціонерного товариства „Українська залізниця“ на 2019-2023 роки”.

Українські Національні Новини

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