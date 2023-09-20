Укрзализныця переводит все групповые заказы в онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Укрзализныця переводит сбор заявок на поездки групп от 10 человек полностью в электронный формат. Это позволит создать централизованную очередь заявок, пассажир будет получать четкое понимание статуса своего заказа и не будет необходимости лишний раз ехать в кассу, передает УНН со ссылкой на перевозчика.
Детали
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Раньше, чтобы оформить групповые билеты, надо было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем чтобы осуществить оплату услуги.
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Сейчас оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно, а кассу посетить только на финальном этапе получения билетов.
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Заказ групповых перевозок уже доступен на портале.
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Для более плавного привыкания к переходу в онлайн кассиры Укрзализныци в течение двух недель еще принимать заявки в исключительных случаях и помогать с переходом на сайт.
Обратная связь по обновленному сервису железнодорожники традиционно принимают во всех каналах связи: через приложение, чат-боты, горячую линию 0 800 503 111 и email [email protected].
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном участке Надворная — Делятин в октябре и ноябре, некоторые поезда будут курсировать по измененному маршруту.
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