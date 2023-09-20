Укрзалізниця переводить усі групові замовлення в онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Укрзалізниця переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат. Це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення й не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси, передає УНН з посиланням на перевізника.
Деталі
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Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги.
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Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків.
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Замовлення групових перевезень уже доступне на порталі.
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Для більш плавного звикання до переходу в онлайн касири Укрзалізниці протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт.
Зворотний зв'язок щодо оновленого сервісу залізничники традиційно приймають в усіх каналах зв’язку: через застосунок, чат-боти, гарячу лінію 0 800 503 111 та email [email protected].
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт на залізничній дільниці Надвірна — Делятин у жовтні та листопаді, деякі поїзди будуть курсувати за зміненим маршрутом.
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