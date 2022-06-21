Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 21 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. АО "Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт общества.
Подробности
Дополнительный эвакуационный рейс на 21 июня:
16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
В “Укрзализныце” добавили, что время отправки может изменяться.
Дополнение
Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.
Напомним
В целях безопасности маршрут поезда Харьков-Ивано-Франковск изменят. Ехать придется на 3 часа длиннее.