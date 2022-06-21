Укрзалізниця оголосила про евакуаційний потяг на 21 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні. Про це інфомує УНН з посиланням на сайт товариства.
Деталі
Додатковий евакуаційний рейс на 21 червня:
16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.
Доповнення
Через обстріли в певних регіонах та пошкодження залізничних шляхів в Укрзалізниці повідомляють про можливу затримку певних потягів.
Нагадаємо
Задля безпеки маршрут поїзда Харків-Івано-Франківськ змінять. Їхати доведеться на 3 години довше.