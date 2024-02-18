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Укрзализныця назначит дополнительный поезд из Днепра в Ворохту на весенние школьные каникулы

Укрзализныця назначит дополнительный поезд из Днепра в Ворохту на весенние школьные каникулы

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 23:58  •  3373 просмотра

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В связи с повышенным спросом на детский отдых в горах во время весенних каникул, Укрзализныця с 1 марта назначает дополнительный поезд №203/204 сообщением Днепр - Ворохта.

С 1 марта назначается дополнительный поезд №203/204 Днепр - Ворохта из-за сезона весенних каникул в школах. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

С приближением сезона весенних каникул, Укрзализныця решила учесть спрос на детский отдых в горах и назначила дополнительный поезд №203/204 Днепр - Ворохта, который начнет свое регулярное курсирование с 1 марта.

Поезд будет отправляться из Днепра через день в 14:35 и прибудет в Ворохту в 14:09. В обратном направлении, из Ворохты, поезд будет отправляться со 2 марта через каждый день в 16:26 и прибудет в Днепр в 12:35.

Для удобства пассажиров, Укрзализныця также предоставляет возможность раннего бронирования групповых поездок.

Заявки принимаются за 35 суток до отправления поезда через специальный сервис заказов по ссылке https://services.uz.gov.ua/group-order

Добавим

Билеты на этот поезд уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов.

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Юлия Котвицкая

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