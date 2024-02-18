Укрзалізниця призначить додатковий поїзд з Дніпра до Ворохти на весняні шкільні канікули

З 1 березня призначається додатковий потяг №203/204 Дніпро – Ворохта через сезон весняних канікул у школах. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

З наближенням сезону весняних канікул, Укрзалізниця вирішила врахувати попит на дитячий відпочинок у горах та призначила додатковий поїзд №203/204 Дніпро - Ворохта, який розпочне своє регулярне курсування з 1 березня.

Поїзд буде відправлятися з Дніпра через день о 14:35 та прибуде до Ворохти о 14:09. У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд відправлятиметься з 2 березня через кожен день о 16:26 та прибуде до Дніпра о 12:35.

Для зручності пасажирів, Укрзалізниця також надає можливість раннього бронювання групових поїздок.

Заявки приймаються за 35 діб до відправлення поїзда через спеціальний сервіс замовлень за посиланням https://services.uz.gov.ua/group-order

Додамо

Квитки на цей потяг уже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах і касах вокзалів.

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