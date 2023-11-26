Укрзализныця готова к сложным погодным условиям и призывает отдать предпочтение поездам, а не автотранспорту

Даже во время серьезной непогоды украинцы смогут рассчитывать на железнодорожное сообщение: Укрзализныця подготовилась к ухудшению погодных условий. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Укрзализныця подготовилась к ухудшению погодных условий, которые ожидаются уже сегодня-завтра по всей стране: сильные снегопады, гололедица и шквальный ветер - заявили в компании.

Железнодорожники предлагают на время непогоды не рисковать с автотранспортом и воспользоваться поездами. Для этого на многих поездах будут предусмотрены дополнительные места.

Из заметеной Одессы, в частности, поезда идут по графику, сообщают в Укрзализныце.

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