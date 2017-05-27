"Укрзализныця" до Троицы назначила дополнительные поезда из Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. «Укрзализныця» к Троице назначила еще два дополнительных поезда на популярные направления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Два новых поезда будут курсировать в западном и столичном направлениях.
Первый поезд № 231/232 Днепр - Ивано-Франковск отправляться из Днепра 2 и 4 июня в 17:31, обратно - 5 и 7 июня в 15:42.
Второй № 180/179 Днепр - Киев будет отправляться 3 и 5 июня с вокзала Днепр-Главный в 12:12, обратно из столицы в те дни в 8:36.
Напомним, для облегчения бронирования билетов на поезда через смартфоны в ГП "Укрзализныця" работают над мобильной версией сайта.