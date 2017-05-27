"Укрзалізниця" до Трійці призначила додаткові потяги з Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. «Укрзалізниця» до Трійці призначила ще два додаткових потяги на популярні напрямки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Два нові потяги курсуватимуть у західному та столичному напрямках.
Перший потяг № 231/232 Дніпро – Івано-Франківськ вирушатиме з Дніпра 2 і 4 червня о 17:31, зворотно – 5 і 7 червня о 15:42.
Другий № 180/179 Дніпро – Київ відправлятиметься 3 і 5 червня з вокзалу Дніпро-Головний о 12:12, зворотно зі столиці в ті ж дні о 08:36.
Нагадаємо, для полегшення бронювання квитків на потяги через смартфони у ДП "Укрзалізниця" працюють над мобільною версією сайту.