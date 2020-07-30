Укрзализныця анонсировала возобновление курсирования поезда "Киев - Рахов"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. С августа "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Киев - Рахов". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает УНН.
"Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №217/218 "Киев - Рахов". Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах. В первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с 31 июля Укрзализныця запускает еще 17 поездов, которые будут курсировать из Киева в Конотоп, Фастов, Чернигов и другие города.