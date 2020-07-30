Укрзалізниця анонсувала відновлення курсування поїзду "Київ – Рахів"

"Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №217/218 "Київ — Рахів". Квитки вже у продажу, їх можна придбати на офіційному сайті компанії або в залізничних касах. У перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з 31 липня Укрзалізниця запускає ще 17 потягів, які курсуватимуть з Києва до Конотопа, Фастова, Чернігова та інших міст.