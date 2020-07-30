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19 березня, 18:42 • 74344 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 119856 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 108452 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 123386 перегляди

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19 березня, 08:45 • 128909 перегляди

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Ексклюзив
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Укрзалізниця анонсувала відновлення курсування поїзду "Київ – Рахів"

Укрзалізниця анонсувала відновлення курсування поїзду "Київ – Рахів"

Київ • УНН

 • 17665 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. З серпня "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзду "Київ – Рахів". Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає УНН.

"Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №217/218 "Київ — Рахів". Квитки вже у продажу, їх можна придбати на офіційному сайті компанії або в залізничних касах. У перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з 31 липня Укрзалізниця запускає ще 17 потягів, які курсуватимуть з Києва до Конотопа, Фастова, Чернігова та інших міст.

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