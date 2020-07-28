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З кінця липня курсуватимуть ще 17 поїздів – Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 16682 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. З 31 липня Укрзалізниця запускає ще 17 потягів, які курсуватимуть з Києва до Конотопа, Фастова, Чернігова та інших міст. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця подовжує курсування 17 регіональних поїздів з 31 липня цього року. Завдяки регіональним поїздам пасажири матимуть можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.

"У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України", - додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що призначення поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

Нагадаємо, на початку червня Укрзалізниця призначила рейси ще 50 приміських поїздів, які курсуватимуть по території країни.

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