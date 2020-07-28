С конца июля будут курсировать еще 17 поездов - Укрзализныця
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. С 31 июля Укрзализныця запускает еще 17 поездов, которые будут курсировать из Киева в Конотоп, Фастов, Чернигов и другие города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"Укрзализныця продлевает курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года. Благодаря региональным поездам пассажиры смогут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.
"В случае обнаружения нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать сотрудников Национальной полиции Украины", - добавили в Укрзализныце.
Напомним, что назначение поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.
Напомним, в начале июня Укрзализныця назначила рейсы еще 50 пригородных поездов, которые будут курсировать по территории страны.