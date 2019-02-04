"Укртрансгаз" завершил очередной этап отделения оператора ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. АО "Укртрансгаз" завершил очередной этап отделения оператора ГТС, создав новую компанию - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которую возглавил Павел Станчак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
"В рамках реализации очередного этапа Дорожной карты по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине создана новая компания - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз", - сообщили в обществе.
Юридическое отделение оператора ГТС как один из ключевых этапов проведения анбандлинга, как отмечается, был представлен наблюдательными советами НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) на встречах с заинтересованными сторонами в сентябре и декабре 2018 года.
"Решение о создании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" было принято акционером АО "Укртрансгаз" - НАК "Нафтогаз Украины" - согласно Закону Украины "Об акционерных обществах" 29 января 2019 года. Генеральным директором избран Павел Станчак на условиях срочного трудового контракта", - указали в "Укртрансгазе".
"Создание ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года - вне группы Нафтогаз", - добавили в компании.
Юридическое отделение оператора ГТС, как отмечается, является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину.
Ранее в "Нафтогазе" заявили, что новый оператор ГТС должен вести переговоры с "Газпромом" по транзитному соглашению.