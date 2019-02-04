"Укртрансгаз" завершив черговий етап відокремлення оператора ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. АТ "Укртрансгаз" завершив черговий етап відокремлення оператора ГТС, створивши нову компанію - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", яку очолив Павло Станчак. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".
"У рамках реалізації чергового етапу Дорожньої карти з відокремлення оператора газотранспортної системи (ГТС) в Україні створена нова компанія - ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”, 100% власником якої є АТ “Укртрансгаз”, - повідомили у товаристві.
Юридичне відокремлення оператора ГТС як один з ключових етапів проведення анбандлінгу, як зазначається, було презентовано наглядовими радами НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Магістральні газопроводи України” (МГУ) на зустрічах с зацікавленими сторонами у вересні та грудні 2018 року.
"Рішення про створення ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” було прийняте акціонером АТ “Укртрансгаз” - НАК “Нафтогаз України” - відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” 29 січня 2019 року. Генеральним директором обрано Павла Станчака на умовах строкового трудового контракту", - вказали в “Укртрансгазі".
"Створення ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” дозволить розпочати юридичне відокремлення функції транспортування газу спочатку в структурі НАК “Нафтогаз України”, а після 1 січня 2020 року — поза межами групи Нафтогаз", - додали у компанії.
Юридичне відокремлення оператора ГТС, як зазначається, є необхідною умовою для сертифікації незалежного оператора, залучення міжнародного партнера та продовження транзиту газу через Україну.
Раніше у “Нафтогазі” заявили, що новий оператор ГТС має вести перемовини з “Газпромом” щодо транзитної угоди.