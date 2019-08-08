"Укртрансгаз" выполнил 65% работ по подготовке ГТС к отопительному сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. “Укртрансгаз” уже выполнил 65% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укртрансгаза”.
“По состоянию на сегодня завершен 8 из 13 комплексов ППР согласно графику на 2019 год, предварительно согласованным с ОАО „Газпром“ и операторами ГТС соседних стран. Выполнение комплекса ППР № 6 перенесено на сентябрь-октябрь. В целом, ремонтные и профилактические работы были проведены на 27 компрессорных станциях, обеспечивающих транспортировку газа основными магистральными газопроводами, в том числе УПУ, Прогресс, Союз и другие”, — указано в сообщении.
За май-июль 2019 год в соответствии с графиками выполнения производственных программ было обследовано 113,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 8,3 км магистральных газопроводов и 7 газоперекачивающих агрегатов, а также восстановлено 2679 км линий связи и 15 км линий электропередач на объектах ГТС.
Как сообщал УНН, “Укртрансгаз” ликвидировал чрезвычайное положение на ГТС и предупреждает о возможности повторения.