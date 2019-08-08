"Укртрансгаз" виконав 65% робіт з підготовки ГТС до опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. “Укртрансгаз” вже виконав 65% робіт з ремонту і модернізації об’єктів ГТС України в рамках реалізації плану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Укртрансгазу”.
“Станом на сьогодні завершено 8 з 13 комплексів ППР згідно з графіком на 2019 рік, попередньо узгодженим з ПАТ „Газпром“ та операторами ГТС сусідніх країн. Виконання комплексу ППР № 6 перенесено на вересень-жовтень. В цілому, ремонтні та профілактичні роботи були проведені на 27 компресорних станціях, що забезпечують транспортування газу основними магістральними газопроводами, в тому числі УПУ, Прогрес, Союз та інші”, — вказано у повідомленні.
За травень-липень 2019 року відповідно до графіків виконання виробничих програм було обстежено 113,2 км трубопроводів, здійснено капітальний ремонт 8,3 км магістральних газогонів та 7 газоперекачувальних агрегатів, а також відновлено 2679 км ліній зв’язку та 15 км ліній електропередач на об’єктах ГТС.
Як повідомляв УНН, “Укртрансгаз” ліквідував надзвичайний стан на ГТС та попереджає про можливість повторення.