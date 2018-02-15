"Укртрансгаз" оштрафовали на 102 тысячи гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала "Укртрансгаз" на 102 тысячи гривен. Соответствующие решение регулятор принял на сегодняшнем заседании, передает УНН.
В частности, комиссия оштрафовала компанию на 51 тыс. грн за нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа, и еще на 51 тыс. грн за нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по хранению (закачки, отбору) газа.
Компания должна оплатить штрафы в Государственный бюджет в 30-дневный срок со дня получения копий соответствующих постановлений.
Также регулятор предупредил “Укртрансгаз” о недопущении в дальнейшем подобных нарушений.
Напомним, ранее НКРЭКУ оштрафовала “Укртрнасгаз” за нарушение лицензионных условий по хранению и транспортировке природного газа на 102 тысячи гривен и на 850 тысяч гривен соответственно.