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"Укртрансгаз" оштрафували на 102 тисячі гривень

"Укртрансгаз" оштрафували на 102 тисячі гривень

Київ • УНН

 • 9254 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала “Укртрансгаз” на 102 тисячі гривень. Відповідні рішення регулятор ухвалив на сьогоднішньому засіданні, передає УНН.

Зокрема, комісія оштрафувала компанію на 51 тис. грн за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, та ще на 51 тис. грн за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу.

Компанія має сплатити штрафи до Державного бюджет у 30-денний строк з дня одержання копій відповідних постанов.

Також регулятор попередив “Укртрансгаз” щодо недопущення надалі таких порушень.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП оштрафувала “Укртрнасгаз” за порушення ліцензійних умов із зберігання та транспортування природного газу на 102 тисячі гривень та на 850 тисяч гривень відповідно.

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