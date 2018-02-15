"Укртрансгаз" оштрафували на 102 тисячі гривень

Зокрема, комісія оштрафувала компанію на 51 тис. грн за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, та ще на 51 тис. грн за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу.

Компанія має сплатити штрафи до Державного бюджет у 30-денний строк з дня одержання копій відповідних постанов.

Також регулятор попередив “Укртрансгаз” щодо недопущення надалі таких порушень.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП оштрафувала “Укртрнасгаз” за порушення ліцензійних умов із зберігання та транспортування природного газу на 102 тисячі гривень та на 850 тисяч гривень відповідно.