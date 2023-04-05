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Укрпочта продолжит выпуск серии марок о городах-героях - Смелянский

Укрпочта продолжит выпуск серии марок о городах-героях - Смелянский

Киев • УНН

 • 1205397 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. АО «Укрпочта» планирует продолжить выпуск серии марок, посвященных городам-героям Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Цитата

«Безусловно, есть приказ Президента о награждении городов-героев. Мы уже выпустили Херсон, Бучу, Бородянку, Ирпень. И дальше есть такие города, как Ахтырка, Волноваха, безусловно, Мариуполь, и другие города. То есть, это будет целая серия марок о городах-героях», – рассказал он.

Детали

Комментируя вопрос о следующем городе-герое, которому будет посвящена марка, Смелянский отметил, что назвать конкретный населенный пункт или область, а также приблизительное количество экземпляров – пока трудно, поскольку это зависит от многих факторов, в частности от того, какую следующую марку захочет увидеть народ Украины.

«Мы не можем сейчас сказать прям точно, сколько планируется. Надо действительно выпускать те имиджи, которые откликаются у людей. Вот например, эта марка (относительно городов-героев Киевской области – ред.) – ее уже нет. То есть, люди ее уже раскупили. Это является признаком того, что мы выпустили именно нужную и актуальную марку – ту, которую люди чувствовали. Но, безусловно, все города-герои будут отмечены Укрпочтой. Что касается количества, то это зависит от конкретного дня. Мы стараемся не выпускать слишком много, потому что каждый город и каждое событие заслуживают внимания. Как вы сами можете понять, выпускать слишком большое количество экземпляров этой серии – будет некорректно по отношению к людям, которые защищали эти города. Поэтому, все будет постепенно», – подытожил гендиректор акционерного общества.

Дополнение

24 марта 2023 года генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский анонсировал выпуск марки к годовщине освобождения городов-героев Киевщины.

31 марта Укрпочта выпустила марку, а также открытки и конверты в рамках серии "города-герои". В этом блоке марки посвящены трем городам – Буча, Ирпень и Гостомель, которые были освобождены украинскими защитниками от российских оккупантов. На них изображены: уничтоженный самолет "Мрия", люди под мостом в Ирпене и сожженная вражеская техника на улицах Бучи.

Серия марки называется "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".

Украинские Национальные Новости

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