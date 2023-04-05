Укрпошта продовжить випуск серії марок про міста-герої – Смілянський

Цитата

«Безумовно, є наказ Президента про відзначення міст-героїв. Ми вже випустили Херсон, Бучу, Бородянку, Ірпінь. І далі є такі міста, як Охтирка, Волноваха, безумовно, Маріуполь, та інші міста. Тобто, це буде ціла серія марок про міста-герої», – розповів він.

Деталі

Коментуючи питання щодо наступного міста-героя, якому буде присвячена марка, Смілянський зазначив, що назвати конкретний населений пункт, або область, а також приблизну кількість примірників – наразі важко, оскільки це залежить від багатьох чинників, зокрема від того, яку наступну марку захоче побачити народ України.

«Ми не можемо зараз сказати точно, скільки планується. Треба дійсно випускати ті іміджі, які відгукуються у людей. От наприклад, ця марка (щодо міст-героїв Київської області – ред.) – її вже немає. Тобто, люди її вже розкупили. Це є ознакою того, що ми випустили саме потрібну та актуальну марку – ту, яку люди відчували. Але, безумовно, всі міста-герої будуть відзначені Укрпоштою. Щодо кількості, то це залежить від конкретного дня. Ми намагаємося не випускати забагато, оскільки кожне місто та кожна подія заслуговують на увагу. Як ви самі можете зрозуміти, випускати занадто велику кількість примірників цієї серії – буде некоректно по відношенню до людей, які захищали ці міста. Тому, все буде поступово», – підсумував гендиректор акціонерного товариства.

Доповнення

24 березня 2023 року генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський анонсував випуск марки до річниці звільнення міст-героїв Київщини.

31 березня Укрпошта випустила марку, а також листівки та конверти в межах серії "міста-герої". У цьому блоці марки присвячені трьом містам – Буча, Ірпінь та Гостомель, які були звільнені українськими захисниками від російських окупантів. На них зображені: знищений літак "Мрія", люди під мостом в Ірпені та спалена ворожа техніка на вулицях Бучі.

Серія марки має назву "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".