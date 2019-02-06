"Укрпочта" предупредила о задержках доставки корреспонденции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины, по состоянию на 6 февраля, возможны задержки доставки почты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины, по состоянию на 10:30 6 февраля 2019 года, возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
"Укрпочта" заверила, что делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.
Как сообщал УНН, в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению переписки между украинцами.
Напомним, с начала 2019 года "Укрпочта" повысила стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг.