"Укрпошта" попередила про затримки доставки кореспонденції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов на території України, станом на 6 лютого, можливі затримки доставки пошти. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укрпошти".
"У зв’язку з погіршенням погодних умов на території України станом на 10.30 6 лютого 2019 року можливі затримки доставки пошти у Кіровоградській, Миколаївській та Чернігівській областях",- йдеться у повідомленні.
"Укрпошта" запевнила, що робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції у вказані регіони.
Як повідомляв УНН, протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення листування між українцями.
Нагадаємо, з початку 2019 року “Укрпошта” підвищила вартість універсальних послуг з пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг.