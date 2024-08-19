Укрпочта представила новую марку "Все будет UA!" к 33-й годовщине независимости Украины, предзаказ открыт сегодня, 19 августа, сообщил в понедельник гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, пишет УНН.

На этой неделе, 24 августа, мы будем отмечать 33-ю годовщину восстановления независимости нашей страны. (...) Сегодня, 19 августа, Всемирный день филателии, которую, конечно, уже трудно представить без украинских марок. Поэтому мы решили, что именно сегодня стоит представить и открыть предзаказ на новую марку, посвященную Дню Независимости - "Все будет UA!" - написал Смилянский в Telegram.

По его словам, за символизм и творчество при создании марки отвечал Никита Титов, он же автор известного почтового выпуска "Передовая", а за запуск - "одна из лучших филателистических команд мира".

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