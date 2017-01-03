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Актуальное
В Украине будут производить американскую винтовку М16

В Украине будут производить американскую винтовку М16

Киев • УНН

 • 16440 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Государственное предприятие "Укроборонсервис" совместно с американской компанией "Aeroscraft" будет производить винтовку М16, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрооборонпром".

"Укроборонсервис" совместно с американской компанией "Aeroscraft" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет М16. И такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниями.

"Первым оружием, что за пилотным проектом будет изготовлено ​​в Украине станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК ", - сообщил глава ГП" Укроборонсервис "Сергей Микитюк.

Отмечается, что впоследствии украинская армия будет получать оружие, созданное по стандартам НАТО.

Как сообщал УНН, Нацгвардия проводит реформы сержантского состава по стандартам НАТО .

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