В Украине будут производить американскую винтовку М16
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Государственное предприятие "Укроборонсервис" совместно с американской компанией "Aeroscraft" будет производить винтовку М16, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрооборонпром".
"Укроборонсервис" совместно с американской компанией "Aeroscraft" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет М16. И такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниями.
"Первым оружием, что за пилотным проектом будет изготовлено в Украине станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК ", - сообщил глава ГП" Укроборонсервис "Сергей Микитюк.
Отмечается, что впоследствии украинская армия будет получать оружие, созданное по стандартам НАТО.
Как сообщал УНН, Нацгвардия проводит реформы сержантского состава по стандартам НАТО .