В України вироблятимуть американську гвинтівку М16
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Державне підприємство "Укроборонсервіс" спільно з американською компанією "Aeroscraft" вироблятимуть гвинтівку М16, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрооборонпром".
“Укроборонсервіс” спільно з американською компанією “Aeroscraft” вироблятимуть стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні. Першим проектом стане М16. І такі домовленості є результатом підписаного Меморандуму про співпрацю між двома компаніями.
“Першою зброєю, що за пілотним проектом буде виготовлена в Україні стане автоматична гвинтівка М16 моделі WAC47. Виготовлення зброї за стандартом НАТО є важливою частиною розвитку та реформування українського ОПК”, — повідомив очільник ДП “Укроборонсервіс” Сергій Микитюк.
Зазначається, що згодом українська армія буде отримувати зброю, створену за стандартами НАТО.
Як повідомляв УНН, Нацгвардія проводить реформи сержантського складу за стандартами НАТО.