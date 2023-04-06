Укроборонпром будет производить с польскими партнерами снаряды для танков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Укроборонпром совместно с польскими партнерами будет производить за рубежом снаряды для танков. Об этом сообщает ГК «Укроборонпром» в Telegram, передает УНН.
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«Одно из предприятий Концерна и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства танковых снарядов калибра 125 мм. Это произошло в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что согласно договору, предусмотрено развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек.
«Учитывая высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома, рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства. Впрочем, над появлением снарядов будут работать обе стороны: Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом», - отмечается в сообщении.
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Укроборонпром отмечает, что это еще один шаг к дальнейшему укреплению партнерства между Украиной и Польшей в оборонной сфере.
Дополнение
Государственный концерн "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом и уже отгрузил партию ВСУ.
"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом.