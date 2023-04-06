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Укроборонпром будет производить с польскими партнерами снаряды для танков

Укроборонпром будет производить с польскими партнерами снаряды для танков

Киев • УНН

 • 754129 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Укроборонпром совместно с польскими партнерами будет производить за рубежом снаряды для танков. Об этом сообщает ГК «Укроборонпром» в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Одно из предприятий Концерна и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства танковых снарядов калибра 125 мм. Это произошло в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно договору, предусмотрено развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек.

«Учитывая высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома, рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства. Впрочем, над появлением снарядов будут работать обе стороны: Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом», - отмечается в сообщении.

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Укроборонпром отмечает, что это еще один шаг к дальнейшему укреплению партнерства между Украиной и Польшей в оборонной сфере.

Дополнение

Государственный концерн "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом и уже отгрузил партию ВСУ.

"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом.

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