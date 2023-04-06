Укроборонпром вироблятиме з польськими партнерами снаряди для танків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Укроборонпром спільно з польськими партнерами вироблятиме за кордоном снаряди для танків. Про це повідомляє ДК «Укроборонпром» у Telegram, передає УНН.
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«Одне з підприємств Концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. Це відбулося у рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат.
«Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Втім, над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом», - зазначається в повідомленні.
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Укроборонпром наголошує, що це ще один крок до подальшого зміцнення партнерства між Україною та Польщею в оборонній сфері.
Доповнення
Державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже відвантажив партію ЗСУ.
"Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Виробництво розгорнуто у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.