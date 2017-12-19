Укргидрометцентр: циклон будет терять активность в течение следующих суток

По его словам, к вечеру 19 декабря количество осадков ослабнет. А циклон, который вызвал обильные осадки, постепенно будет терять свою активность в течение следующих суток.

"Еще сегодня будет наблюдаться снег в Киеве и области. Не такой как вчера, то есть, будет ослабление осадков. И температура сегодня минус 2 - минус 4. В дальнейшем, 21 декабря, без осадков. И 22-23 - по всей Украине небольшие осадки. Температурный режим довольно прохладный. Дневные температуры: 0 - минус 5 градусов, ночные - до минус 10 (минус 7-8)", - рассказал В.Билык.

Он также отметил, что в Киеве за полтора суток выпало 38 мм осадков при среднем количестве осадков 49 мм.

"В Киеве за полтора суток выпало 38 миллиметров осадков, по области 30-25 миллиметров. Высота снежного покрова составляет 33 сантиметра", - сказал В.Билык.

Напомним, в Киев пришла метеорологическая зима.