Укргідрометцентр: циклон втрачатиме активність протягом наступної доби

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Циклон, який викликав опади в Києві та області, поступово втрачатиме свою активість протягом наступної доби. Про це повідомив кореспонденту УНН начальник відділу метеопрогнозів Владислав Білик.

За його словами, до вечора 19 грудня кількість опадів послабиться. А циклон, який викликав рясні опади, поступово втрачатиме свою активність протягом наступної доби.

“Ще сьогодні буде спостерігатися сніг в Києві і області. Не такий як вчора, тобто, буде послаблення опадів. І температура сьогодні мінус 2 — мінус 4. Надалі, 21 грудня, без опадів. І 22-23 — по всій Україні невеликі опади. Температурний режим доволі прохолодний. Денні температури: 0 — мінус 5 градусів, нічні — до мінус 10 (мінус 7-8)”, — розповів В.Білик.

Він також зазначив, що у Києві за півтори доби випало 38 мм опадів при середній кількості опадів 49 мм.

“У Києві за півтори доби випало 38 міліметрів опадів, по області 30-25 міліметрів. Висота снігового покрову становить 33 сантиметри”, — сказав В.Білик.

Нагадаємо, до Києва прийшла метеорологічна зима.

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