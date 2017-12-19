Укргідрометцентр: циклон втрачатиме активність протягом наступної доби
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Циклон, який викликав опади в Києві та області, поступово втрачатиме свою активість протягом наступної доби. Про це повідомив кореспонденту УНН начальник відділу метеопрогнозів Владислав Білик.
За його словами, до вечора 19 грудня кількість опадів послабиться. А циклон, який викликав рясні опади, поступово втрачатиме свою активність протягом наступної доби.
“Ще сьогодні буде спостерігатися сніг в Києві і області. Не такий як вчора, тобто, буде послаблення опадів. І температура сьогодні мінус 2 — мінус 4. Надалі, 21 грудня, без опадів. І 22-23 — по всій Україні невеликі опади. Температурний режим доволі прохолодний. Денні температури: 0 — мінус 5 градусів, нічні — до мінус 10 (мінус 7-8)”, — розповів В.Білик.
Він також зазначив, що у Києві за півтори доби випало 38 мм опадів при середній кількості опадів 49 мм.
“У Києві за півтори доби випало 38 міліметрів опадів, по області 30-25 міліметрів. Висота снігового покрову становить 33 сантиметри”, — сказав В.Білик.
Нагадаємо, до Києва прийшла метеорологічна зима.