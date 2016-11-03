"Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию - "Укртрансгаз"

"Отдельно стоит проблема " Укргаздобычи ". Действительно, Третий энергетический пакет не требует отделения торговли от добычи. Но следует иметь в виду, что" Укргаздобыча "- это и Шебелинский ГПЗ, который наладил выпуск А-95 стандарта Евро-5. Эта компания может самостоятельно работать на рынке. Особенно, если цены будут уже рыночными ", - отметили эксперты.

Также, по словам экспертов, в перспективе компания "Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию. Новый монополист на рынке не нужен, ведь не может одна компания иметь на рынке долю продаж, превышающую 30%, считают эксперты.

"В перспективе она (" Укргаздобыча "- ред.) также должна быть отделена и пойти на приватизацию, но, как нам кажется, с обязательным распределением на отдельные компании. Нам не нужен новый монополист на рынке. Не может одна компания иметь на рынке долю продаж, превышающую 30%. Это должно контролировать АМКУ ", - отмечают они.

Напомним, как сообщал УНН, приватизировать "Укргаздобычу" предложили в ВР .

Также напомним, по мнению О.Бельковой, оптимистичный вариант реформирования "Укргаздобыча" предусматривает его приватизацию .