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"Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию - "Укртрансгаз"

"Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию - "Укртрансгаз"

Киев • УНН

 • 11430 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. ПАО "Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию путем обязательного распределения на отдельные компании. Об этом говорится в материале за авторством директора ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонида Униговского и президента "Грант Торнтон Украина" Александра Чалого "Украинский газовый рынок. Шанс на ускорение ", сообщает пресс-служба" Укртрансгаза ", передает УНН.

"Отдельно стоит проблема " Укргаздобычи ". Действительно, Третий энергетический пакет не требует отделения торговли от добычи. Но следует иметь в виду, что" Укргаздобыча "- это и Шебелинский ГПЗ, который наладил выпуск А-95 стандарта Евро-5. Эта компания может самостоятельно работать на рынке. Особенно, если цены будут уже рыночными ", - отметили эксперты.

Также, по словам экспертов, в перспективе компания "Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию. Новый монополист на рынке не нужен, ведь не может одна компания иметь на рынке долю продаж, превышающую 30%, считают эксперты.

"В перспективе она (" Укргаздобыча "- ред.) также должна быть отделена и пойти на приватизацию, но, как нам кажется, с обязательным распределением на отдельные компании. Нам не нужен новый монополист на рынке. Не может одна компания иметь на рынке долю продаж, превышающую 30%. Это должно контролировать АМКУ ", - отмечают они.

Напомним, как сообщал УНН, приватизировать "Укргаздобычу" предложили в ВР .

Также напомним, по мнению О.Бельковой, оптимистичный вариант реформирования "Укргаздобыча" предусматривает его приватизацию .

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