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“Укргазвидобування” має піти на приватизацію - “Укртрансгаз”

“Укргазвидобування” має піти на приватизацію - “Укртрансгаз”

Київ • УНН

 • 11439 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. ПАТ “Укргазвидобування” має піти на приватизацію шляхом обов’язкового розподілу на окремі компанії. Про це йдеться у матеріалі за авторством директора ТОВ “Нафтогазбудінформатика” Леоніда Уніговського і президента “Грант Торнтон Україна” Олександра Чалого “Український газовий ринок. Шанс на прискорення”, повідомляє прес-служба “Укртрансгазу”, передає УНН.

“Окремо стоїть проблема "Укргазвидобування“. Дійсно, Третій енергетичний пакет не вимагає відокремлення торгівлі від видобутку. Але слід мати на увазі, що "Укргазвидобування“ — це й Шебелинський ГПЗ, який налагодив випуск А-95 стандарту Євро-5. Ця компанія може самостійно працювати на ринку. Особливо, якщо ціни будуть вже ринковими”, — наголосили експерти.

Також, за словами експертів, у перспективі компанія “Укргазвидобування” має піти на приватизацію. Новий монополіст на ринку не потрібен, адже не може одна компанія мати на ринку частку продажів, більшу за 30%, вважають експерти.

“У перспективі вона ("Укргазвидобування“ — ред.) також має бути відокремлена й піти на приватизацію, але, як нам здається, з обов’язковим розподілом на окремі компанії. Нам не потрібен новий монополіст на ринку. Не може одна компанія мати на ринку частку продажів, більшу за 30%. Це має контролювати АМКУ”, — відзначають вони.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, приватизувати “Укргазвидобування” запропонували у ВР.

Також нагадаємо, на думку О.Бєлькової, оптимістичний варіант реформування “Укргазвидобування” передбачає його приватизацію.

Українські Національні Новини

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