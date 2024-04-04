"Укрэнерго" вводит графики отключения света в 6 регионах

Из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры в Украине центр "Укрэнерго" вынужден применить аварийные графики отключений света в вечернее время в шести регионах Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Детали

Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 в:

- Днепропетровской

- Донецкой

- Запорожской

- Кировоградской

- Полтавской

- Сумской областях.

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Причины применения ограничений - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это является следствием последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания - заявили в "Укрэнерго"

Дополнение

В компании объяснили, что объем ограничений является умеренным. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.

Кроме того, продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Напомним

Во время ночной атаки дронов в Харьковской области беспилотник повредил оборудование на объекте энергетики, а в Днепропетровской области враг попал в энергетическую инфраструктуру.