Укрэнерго: в понедельник отключений электроэнергии не прогнозируется

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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
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В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Эксклюзив
«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  105309 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  134062 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  145676 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  142749 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  131718 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  115130 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  104506 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

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Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
27 сентября 2024, 08:45  •  102142 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрэнерго: в понедельник отключений электроэнергии не прогнозируется

Укрэнерго: в понедельник отключений электроэнергии не прогнозируется

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 15:14  •  135 просмотра

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Укрэнерго сообщило, что 30 сентября не планируется применять меры для ограничения потребления электроэнергии.

В Укрэнерго сообщили, что в понедельник, 30 сентября, не планируется применять меры для ограничения потребления электроэнергии, пишет УНН.

«Завтра, в понедельник, меры ограничения потребления не планируются», - говорится в сообщении.

В то же время в Укрэнерго напомнили, что по возможности, следует пользоваться мощными электроприборами днем - с 10:00 до 16:00.

Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности и создание стратегических запасов газа16 июля 2024, 15:53 • 36671 просмотр

Напомним, последний раз графики отключений для ограничения потребления электроэнергии применялись 12 сентября.

Зеленский: "россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции"25 сентября 2024, 14:13 • 15141 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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