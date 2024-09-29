Укрэнерго: в понедельник отключений электроэнергии не прогнозируется

В Укрэнерго сообщили, что в понедельник, 30 сентября, не планируется применять меры для ограничения потребления электроэнергии, пишет УНН.

«Завтра, в понедельник, меры ограничения потребления не планируются», - говорится в сообщении.

В то же время в Укрэнерго напомнили, что по возможности, следует пользоваться мощными электроприборами днем - с 10:00 до 16:00.

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Напомним, последний раз графики отключений для ограничения потребления электроэнергии применялись 12 сентября.

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