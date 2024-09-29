Укрэнерго: в понедельник отключений электроэнергии не прогнозируется
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило, что 30 сентября не планируется применять меры для ограничения потребления электроэнергии.
В Укрэнерго сообщили, что в понедельник, 30 сентября, не планируется применять меры для ограничения потребления электроэнергии, пишет УНН.
«Завтра, в понедельник, меры ограничения потребления не планируются», - говорится в сообщении.
В то же время в Укрэнерго напомнили, что по возможности, следует пользоваться мощными электроприборами днем - с 10:00 до 16:00.
Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности и создание стратегических запасов газа16 июля 2024, 15:53 • 36671 просмотр
Напомним, последний раз графики отключений для ограничения потребления электроэнергии применялись 12 сентября.
Зеленский: "россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции"25 сентября 2024, 14:13 • 15141 просмотр