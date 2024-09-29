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Укренерго: у понеділок відключень електроенергії не прогнозується

Укренерго: у понеділок відключень електроенергії не прогнозується

Київ • УНН

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Укренерго повідомило, що 30 вересня не планується застосовувати заходи для обмеження споживання електроенергії.

В Укренерго повідомили, що у понеділок, 30 вересня, не планується застосовувати заходи для обмеження споживання електроенергії, пише УНН.

"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Укренерго нагадали, що за можливості, слід користуватися потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00.

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Нагадаємо, востаннє графіки відключень для обмеження споживання електроенергії застосовувалися 12 вересня.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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