Укренерго: у понеділок відключень електроенергії не прогнозується
Київ • УНН
Укренерго повідомило, що 30 вересня не планується застосовувати заходи для обмеження споживання електроенергії.
В Укренерго повідомили, що у понеділок, 30 вересня, не планується застосовувати заходи для обмеження споживання електроенергії, пише УНН.
"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.
Водночас в Укренерго нагадали, що за можливості, слід користуватися потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00.
Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на посилення енергетичної безпеки та створення стратегічних запасів газу16.07.24, 18:53 • 36967 переглядiв
Нагадаємо, востаннє графіки відключень для обмеження споживання електроенергії застосовувалися 12 вересня.
Зеленський: "росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції"25.09.24, 17:13 • 15866 переглядiв