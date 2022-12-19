Укрэнерго прогнозирует повышение уровня питания потребителей на 20-30%

Детали

Первоначально электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

В компании выразили надежду, что к концу следующих суток удастся повысить уровень питания потребителей в регионе на 20-30%.

"Враг коварно хочет нас запугать тьмой и холодом. Пока энергетики дают ему достойный отпор на энергетическом фронте, просим украинцев также помочь противостоять агрессору: позаботиться о себе и своих родных, собраться и сплотиться. В эти времена нам всем нужна выдержка и мужество. Вместе победим", - отметили в Укрэнерго.

Добавим

В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы.