Укрэнерго прогнозирует повышение уровня питания потребителей на 20-30%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на вечер 19 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно, сообщает УНН ссылаясь на сообщении Укрэнерго в Facebook.
Детали
Первоначально электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.
В компании выразили надежду, что к концу следующих суток удастся повысить уровень питания потребителей в регионе на 20-30%.
"Враг коварно хочет нас запугать тьмой и холодом. Пока энергетики дают ему достойный отпор на энергетическом фронте, просим украинцев также помочь противостоять агрессору: позаботиться о себе и своих родных, собраться и сплотиться. В эти времена нам всем нужна выдержка и мужество. Вместе победим", - отметили в Укрэнерго.
Добавим
В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы.